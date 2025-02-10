В Орле почтили память автора культовой музыки для мультиков

В областной библиотеке открылась выставка в честь Геннадия Гладкова.

Как сообщает Орловская областная библиотеке имени Бунина, в отделе искусств открылась и проработает по 24 февраля 2025 года выставка музыкально-нотной литературы «Геннадий Игоревич Гладков». Она посвящена 90-летию со дня рождения Гладкова, чье сердце, увы, перестало биться в октябре 2023 года. Геннадий Гладков – Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РСФСР, в 2011 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени».

«На выставке можно познакомиться с литературой о жизни и творчестве композитора, – говорят организаторы. – Это сборники популярных песен, написанных в разные годы: «Путешествие в сказку», «Бременские музыканты», «Трубадур и его друзья», «Обыкновенное чудо», «Проснись и пой», «После дождичка в четверг», «Твои глаза», «Песни из спектаклей и кинофильмов» и др. Беседы, воспоминания, истории из жизни, размышления Г. Гладкова о жизни профессии и не только собраны в книге «Моя судьба все же была предопределена…».

Всего Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам. Не случайно одно из интервью с ним озаглавлено так: «Я могу написать любую музыку». Особый успех пришел к композитору после показа по ТВ мультфильма-мюзикла «Бременские музыканты», в котором успешно сплелись различные музыкальные стили – от клавесинного менуэта до современного эстрадного шлягера. Музыка мультфильма стала культовой для нескольких поколений, подчеркивают в «Бунинке».

«Большое место среди сочинений Геннадия Игоревича Гладкова занимает детская музыка и музыка из кинофильмов, – говорят в областной библиотеке. – С экрана на эстраду шагнули песни Львенка и Черепахи, песенки Голубого щенка, музыка мультсериала про 38 попугаев. Композитором написана музыка более чем к 100 кинофильмам и телефильмам: «Дульсинея Тобосская», «Сватовство гусара», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «Двенадцать стульев» и другие. С его именем связано триумфальное шествие мюзикла по сценам российских театров».

Кстати, на выставке также представлены грамзаписи с музыкой Геннадия Гладкова из телефильмов, мультфильмов-мюзиклов «Бременские музыканты», «По следам Бременских музыкантов»; мюзиклов-сказок «Маша и Витя против «Диких гитар», Хоттабыч», музыкальная история «Сказки про Африку», а также видеозаписи популярных отечественных фильмов и спектаклей с музыкой композитора: «Обыкновенное чудо», «Собака на сене», «Джентльмены удачи», «Дульсинея Тобосская», постановок «Принцесса Турандот», «Проснись и пой».

«Геннадий Гладков неоднократно бывал в нашем городе, выступал с концертами, – добавили в «Бунинке». – В Орле родился его отец. Двоюродный брат композитора – Б.Д. Гладков был директором ДМШ № 1 им. В.С. Калинникова, многие ученики которого стали известными музыкантами. В Орловском музыкальном колледже работают двоюродная сестра Геннадия Гладкова – Зацарная Зинаида Дмитриевна и его двоюродный племянник – Зацарный Клемент Леонидович».

Кстати, организаторы выставки рекомендуют обратить внимание на издание «Геннадий Игоревич Гладков: жизнь и творчество», дополненное нотными приложениями, комментариями и красочными иллюстрациями, а главное – автографом композитора. Зинаида Гладкова-Зацарная в своей книге «Гордость России» повествует о династии музыкантов Гладковых.

ИА “Орелград”