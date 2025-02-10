Копия кофты Варвары Тургеневой пополнила музейный фонд

В музее Тургенева продолжается работа по постановке на учет поступлений.

Об очередном пополнении своей фондовой коллекции сообщил Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева. Сообщается, что на первой в этом году экспертной фондово-закупочной комиссии было представлено 125 различных предметов. Они распределены по разным фондам. Так, пополнившая коллекцию работа орловской художницы Любови Топоровой «Петербургский кабинет С.Н. Лескова» передана в научно-вспомогательный фонд «Изобразительные источники».

В этот же фонд поступили графические работы Ольги Тучниной. Они были переданы музею после окончания персональной выставки художницы, проходившей в Орле в Доме Леонида Андреева в 2022 году. Из представленных на выставке картин музею преподнесли в дар работы «Храм Василия Великого» и «Тихий уголок». Кроме того, фонды музея пополнили фотографии журналиста и писателя, участника Великой Отечественной войны Александра Овчинникова. Ранее они экспонировались на выставке в Орловском краеведческом музее. Передал фотографии внук фронтовика — Руслан Павлов.

Продолжается в музее и работа по постановке на учет материалов из старых поступлений. Так, в научно-вспомогательный фонд «Вещественные памятники» передана батистовая копия кофты Варвары Петровны Тургеневой. Последняя была матерью Ивана Тургенева, богатой помещицей из Орловской губернии, владевшей усадьбой «Спасское-Лутовиново», в которой сейчас действует еще один государственный музе Тургенева. Считается, что писатель вывел свою мать в образе безымянной властной барыни в повести «Муму». Также есть мнение, что Тургенева наделил чертами характера своей матери образ матушки из «Первой любви» и бабушки в «Пунине и Бабурине»

Среди других поступлений в музее отмечают пианино, принадлежавшее семье Лобановых и переданное летом 2024 года Сергеем Бельским. Оно поступило в основной фонд «Вещественные памятники». А научно-вспомогательный фонд «Изобразительные источники» пополнили 26 фотографий 1958 года, посвященных 70-летию со дня смерти Ивана Тургенева.

ИА «Орелград»