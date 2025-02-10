Орловцам объяснили, как обхитрить мошенников

Чтобы не стать жертвой, надо использовать дистанционные сервисы при оплате ЖКУ.

«Орловский энергосбыт» выступил с разъяснением о том, как не стать жертвой мошенников. В компании пояснили, что в регионе появилась новая мошенническая схема. Он состоит в рассылке поддельных квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Например, как уже писал «Орелград», такие квитки замечены в Орловском муниципальном округе. Поддельные квитанции за услуги горячего и холодного водоснабжения, которые получают жители округа, содержат мифические данные о задолженностях и начислениях. Администрация округа просит получателей игнорировать эти фальшивки.

В «Орловский энергосбыт» также стали поступать обращения от граждан, которые спрашивают: как обезопасить себя от такого вида мошенничества? Проблема в том, что внешне поддельные квитанции зачастую очень похожи на настоящие. Не каждый сумеет отличить подделку, и из-за этого может лишиться денежных средств. В QR-кодах для оплаты на поддельных квитанциях зашифрованы подставные счета.

«Если у вас возникли сомнения, рекомендуем сверить реквизиты платежа, зашифрованные в QR-коде, с реквизитами поставщика жилищно-коммунальных услуг, – советуют орловцам энергетики. – Реквизиты QR-кода можно посмотреть через банковское приложение. Актуальные реквизиты счета, на который поступают средства, когда потребители оплачивают услуги Единого платежного документа (ЕПД), размещены на сайте «Орловского энергосбыта».

Но чтобы наверняка избежать описанных мошеннических схем, энергетики рекомендуют оплачивать жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет клиента, который можно завести на сайте энергокомпании. В данном сервисе, отмечают в компании, гарантировано выставлены реальные счета. Через личный кабинет клиента доступна оплата всех услуг, включенных в единый платежный документ: электроэнергии, газа, тепла и воды, сбора и вывоза мусора.

Ранее орловцам рассказали о новой мошеннической схеме под предлогом приобретения аккаунтов в компьютерных играх. При такой схеме аферист выступает от имени покупателя, например, аккаунта в компьютерной игре. Связывается с владельцем аккаунта и предлагает приобрести его цене, выше рыночной. Если завязывается переписка, мошенник делает вид, что сам боится остаться обманутым, и просит прислать ему контактные данные того, кто сможет подтвердить, что продавец действительно является владельцем аккаунта.

«Получив контакты человека, согласившегося выступить в качестве «поручителя», аферисты создают копию его аккаунта в мессенджере с использованием подменного номера и уже от его лица связываются с потенциальной жертвой, – сообщается на сайте областной администрации. – Дальнейшее развитие схемы может отличаться. Злоумышленники могут от лица «поручителя» попросить продиктовать код подтверждения, поступивший в смс, или перевести деньги для «разблокирования» счета. В ситуации, когда сообщения приходят от якобы знакомого человека, граждане относятся к информации менее критично и легче соглашаются с требованиями мошенников. В текущем году фиксировались мошеннические атаки под предлогом приобретения аккаунтов в следующих онлайн играх: «Викинги. Война кланов», «Страж Королевства» и Roblox».

ИА «Орелград»