Налоговики вернули орловцам 14 миллиардов рублей

Налоговое ведомство рассказало о предоставленных вычетах.

Жителям Орловской области в 2024 году из бюджета было возвращено более 14 миллиардов рублей в качестве налоговых вычетов. Такие данные озвучила пресс-служба регионального Управления Федеральной налоговой службы. Большую часть составили вычеты по имущественным налогам, общая сумма которых превысила 12,6 миллиарда рублей, превзойдя показатель 2023 года на 6 процентов, или на 747 миллионов рублей. Всего за год в Орловской области было оформлено почти 35 тысяч имущественных налоговых вычетов по приобретению жилья.

Также орловцам было предоставлено свыше 23,7 тысячи социальных налоговых вычетов на сумму более 1,3 миллиарда рублей, что на 27 процентов, или на 295 миллионов рублей больше, чем в 2023 году. Значительно выросло число обращений за получением социальных налоговых вычетов за лечение. Так, количество таких вычетов увеличилось на 28,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Статистики подсчитали, что вычета за лечение в 2024 году получили на 3849 орловцев больше, чем в 2023-м. А сумма таких вычетов выросла на 34,5 процента, или на 229 миллионов рублей.

«Кроме того, более чем в два раза выросло число налоговых вычетов по суммам, уплаченным за физкультурно–оздоровительные услуги, – подметили в региональном Управлении ФНС. – Всего в 2024 году предоставлен налоговый вычет на общую сумму около 23 миллионов рублей, что на 11 миллионов рублей больше показателей предыдущего года. Вместе с тем отмечено снижение на 18 процентов числа инвестиционных налоговых вычетов. По итогам 2024 года общая сумма предоставленных инвестиционных вычетов составила порядка 170 миллионов рублей, что на 8 процентов, или 14,5 миллиона рублей меньше, чем в 2023 году».

Управление ФНС России по Орловской области также выступило с обращением к так называемым налоговым агентам региона. Ведомство просит их не откладывать сдачу отчетности на последний день, а отчитаться о доходах заранее. «Это позволит сотрудникам налоговых органов подтвердить доходы, заявленные в декларациях, а гражданам получить налоговый вычет в сжатые сроки», – пояснили налоговики.

Дело в том, что налоговые агенты, то есть работодатели, могут ускорить процесс получения гражданами вычетов. Как пояснили в областной налоговой службе, информация о сумме дохода и уплаченного налога работника содержится в приложении к отчету 6-НДФЛ, в справке о доходах, которую работодатели должны подать не позднее 25 февраля. Указанные сведения необходимы налоговому органу для того, чтобы проверить правильность заполнения декларации и подтверждения права на получение налогового вычета.

ИА «Орелград»