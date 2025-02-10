На Орловщине на четверть приросло число электронных подписей

Только за прошлый год орловцы получили более 10 тысячи таких подписей.

В 2024 году в Орловской области операторами удостоверяющих центров ФНС России выпущено 10 632 квалифицированных электронных подписей (КЭП). Из них 3902 электронные подписи получили юридические лица и 6730 – индивидуальные предприниматели. Такие данные приводит региональное Управление ФНС. За прошедший год количество КЭП в регионе увеличилось примерно на четверть. Всего же в Орловской области с начала кампании по выпуску налоговыми органами квалифицированных электронных подписей сформировано более 39 тысяч КЭП, из них около 16 тысяч получили юридические лица, а около 23 тысяч – индивидуальные предприниматели.

«Вместе с тем в 2024 году более 5,6 тысячи подписей перевыпущено дистанционно, с помощью сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», – отмечают в областной налоговой службе. – Чтобы подать заявление на перевыпуск КЭП в личном кабинете налогоплательщика необходимо располагать техническими средствами с выходом в интернет, а также компьютером или ноутбуком с установленным программным обеспечением СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R2 (сборка 12000 или выше). Бесплатно скачать это ПО можно в специально разработанном ФНС России сервисе «Портал программного обеспечения УЦ ФНС России».

Кроме того, с недавних пор получить электронную подпись можно, не выходя из дома, с помощью биометрии ЕБС в сервисе «Выпуск квалифицированного сертификата электронной подписи». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе, сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель, так называемый токен, для записи ключей электронной подписи. Конечно, нужен будет и компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи.

«Квалифицированная электронная подпись является аналогом собственноручной подписи и может применяться во всех взаимоотношениях гражданско-правового характера и в рамках юридически значимого электронного документооборота», – отмечает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

ИА “Орелград”