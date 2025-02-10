Орловский чиновник поведал о невероятных усилиях для «Благодати»

Скандальный проект все же удалось реализовать в Урицком районе.

Руководитель департамента по проектам развития территорий Андрей Карпов на заседании правительства региона 10 февраля рассказывал о развитии туризма в Орловской области. Среди прочих база отдыха «Благодать» – крупный инвестпроект под Нарышкино. Предприниматель по заявке на господдержку гарантировал инвестировать более 60 миллионов рублей. Проект стал победителем конкурсного отбора Минэкономразвития по созданию модульных некапитальных средств размещения, получив более 27 миллионов бюджетных рублей. Однако реализация затянулась. Инвестор из Урицкого района обвинял чиновников в нерасторопности, из кабинетов администрации все выглядит иначе.

«Реализация данного инвестиционного проекта была на грани срыва из-за низкой дисциплины предпринимателя по предоставлению отчетной документации за первую часть государственной поддержки в размере 18 миллионов рублей, а также из-за разбалансировки инвестирования собственной части денежных средств. Несмотря на это региональным руководством было принято решение о конструктивном содействии в реализации данного инвестиционного проекта при строгом соблюдении требований закона. Департамент в течение трех летних месяцев провел комплекс антикризисных мероприятий, позволивший преодолеть сложную ситуацию, к которой привели действия предпринимателя. Введен 21 номер с 46 спальными местами», – сообщил Андрей Карпов.

ИА “Орелград”