В программе «Мужское / Женское» рассказали о страданиях мальчика из Орловской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту нарушения прав ребенка.

В эфире федерального телеканала обсуждалось, что 11-летний мальчик подвергался систематическому насилию и плохому обращению со стороны матери. Ребенок сейчас находится у предполагаемого отца, который заявил, что забрал его в критическом состоянии из-за серьезных проблем с пищеварительной системой. Мальчику потребовалось нескольких операций. Также сообщается о переломе руки мальчика из-за действий родственника.

По данному факту следственными органами проводится проверка, и глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Орловской области Андрею Чапанову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

На программу обратился 48-летний Бахром Ашуров с желанием установить отцовство и забрать сына к себе. Мужчина утверждает, что мать его 11-летнего сына Ольга Костикова не следила за его здоровьем и пропивала пособия. Мальчик ел, что попало, или не ел вовсе. Бахром, когда узнал, что Ольга довела мальчика до больницы, забрал ребенка к себе. Сын весил всего 27 килограмм и перенес несколько операций. Мама уверяет, что Бахром похитил ребенка. Она обращалась за помощью в полицию, но ей не удалось вернуть мальчика. Ольга утверждает, что не пьет. При этом Бахром в прошлом бил ее, поэтому мужчина может быть опасен.

ИА “Орелград”