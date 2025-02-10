В Орле почтят память участников локальных войн

Сразу несколько патриотических акций запланировано в городе.

Мэр города Орла Юрий Парахин распорядился о проведении патриотической акции, посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Как следует из постановления мэрии, акция проводится в целях нравственно-патриотического воспитания молодежи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордости за Отечество. Пройдет она в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами.

Патриотическая акция пройдет 14 февраля в 10.00 на площадке у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе. УМВД России по городу Орлу и УГИБДД УМВД России по Орловской области мэр Юрий Парахин рекомендовал принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятия. В частности, стоянка транспортных средств 14 февраля с 06.00 до 11.00 будет запрещена на площадке у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе. МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» поручено установить временные дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств, и таблички «Работает эвакуатор».

Еще одна акция также стартует в Орле 10 февраля. Речь идет о выставке «Время выбрало вас», приуроченной к 36-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Она проработает по 24 февраля 2025 года в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А.Бунина. В библиотеке напомнили, что День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля. Эта дата, начиная с 1989 года, широко отмечается еще и как День вывода советских войск из Афганистана.

«Среди военных конфликтов, в которых участвовал СССР, Афганская война была самый большой по продолжительности и потерям, – отмечают в «бунинке». – 15 февраля ветераны всех государств, входящих когда-то в Советский Союз, отметят 36-летие вывода войск из Афганистана. Военный конфликт в Афганистане длился более 9 лет. Через него прошли около полумиллиона советских солдат. Они не задавали себе вопрос, зачем были там, поскольку это был их долг. И они его выполнили, от первого до последнего дня».

По словам организаторов, выставка познакомит посетителей с публикациями участников боевых действий. В качестве экспонатов будут выставлены их дневники, мемуары и публицистические очерки. Особое внимание организаторы советуют обратить на материалы, опубликованные в журналах «Власть», «Военно-исторический журнал», «Военные знания», «Свободная мысль», «Родина» и др. «Здесь ученые, политологи, военные эксперты представляют широкое полотно трагических событий тех лет, анализируют историю вопроса, роль и место России, как участника конфликта», – уточнили в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»