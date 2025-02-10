Строителям задолжали за корпус в орловской психбольнице

Иск рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

Осенью 2023 года между орловским ООО «Масштаб» и астраханским ООО «Элтонстрой» были заключены договоры субподряда на работы при строительстве лечебного корпуса на 240 койко-мест ФКУ «Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» (г. Орел, ул. Ростовская, д. 11). ООО «Масштаб» выполнило гидроизоляцию ЭПП, произвело бетонирование монолитной плиты, армирование стен. Оплачены должны были быть не только работы, но материалы и прочие затраты. Из 4 млн рублей субподрядчик получил только 2 млн рублей. ООО «Элтонстрой» 18 января 2024 года была направлена досудебная претензия о погашении задолженности. Далее последовал иск в арбитраж.

Должник нашел несколько оправданий своим действиям. Довод ответчика о том, что истцом не соблюден порядок направления актов выполненных работ по договору подряда №12/09 от 12 сентября 2023 года, судом отклонен. Мотивированный отказ от приемки со стороны ООО «Элтонстрой» в адрес ООО «Масштаб» не направлялся, следовательно, работы считаются принятыми. Также ответчик заявил, что армирование не являлось предметом договора и не выполнялось истцом. При этом армирование плиты перекрытия фундамента – это обязательный этап работ, выполняемый непосредственно перед заливкой основания. Также суд отклонил доводы ответчика о том, что истцом ненадлежащим образом исполнялись обязательства, поэтому для работы по бетонированию спорной монолитной плиты привлекли иную подрядную организацию ООО «Стройсервис». Соответствующих писем об одностороннем отказе от исполнения договора по ст.ст.715, 717 ГК РФ или дополнительного соглашения о расторжении договора не предоставлено.

Представленными ППК «Единый Заказчик в сфере строительства» актами выполненных работ в рамках исполнения госонтракта, заключенного с ООО «Элтонстрой», подтверждается объем выполнения работ по устройству фундамента за сентябрь-октябрь 2023 года в объеме 1289,23 куб. м. Указанные работы приняты без замечаний и оплачены в полном объеме со стороны ГШК «Единый Заказчик в сфере строительства» подрядчику. Также приняты работы по гидроизоляции.

Заявление ответчика, что истец не выполнял работы на строительном объекте, “является ошибочным”, с учетом одного подписанного акта выполненных работ и частичной оплаты по договору в сумме 2 050 000 рублей, указано в материалах дела.

Решено взыскать с ООО «Элтонстрой» в пользу ООО «Масштаб» более 3,6 млн руб., из которых почти 1,6 млн рублей – неустойка.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”