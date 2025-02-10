Орловцев позвали пройти по следам Русанова

Новый любопытный проект запускает областная библиотека.

«Притяжение Севера: творческое путешествие по следам В.А. Русанова» – так называется совместный проект Центра чтения «Бунинки» и АНО Мастерская творческих инициатив «дваслова». Он будет посвящен жизни и героическому наследию полярного исследователя Владимира Русанова. В рамках проекта откроется литературно-художественная мастерская, в которую организаторы приглашают молодых людей в возрасте от 12 лет. Им обещают совместную работу над художественными текстами о судьбе выдающегося орловца. Проект стартует 12 февраля в 15:00 часов.

«Мы начнем изучение пути Владимира Александровича Русанова с литературно-художественных мастерских, – уточнили в Орловской областной библиотеке имени Бунина. – Представим его личность, посетим единственный в своем роде музей полярного исследователя – нашего земляка. Затем попробуем сами стать первопроходцами, шаг за шагом сочиняя историю Русанова. Воспроизводя факты его жизни, сочиним вместе художественный текст, финал которого станет результатом наших размышлений, ибо реальная история последней экспедиции так и остаётся неразгаданной».

Проще говоря, организаторы предлагают желающим написать «коллективный роман, «изучая источники, погружаясь в контекст эпохи XX века, эпохи свершений и великих открытий, человеческого преодоления и самоотвержения». Работа будет проходить в «Бунинке». В роли наставников выступят Наталья Меркурьева, руководитель Центра чтения «Бунинки», и Надежда Рипинская, руководитель Мастерской «дваслова». В ноябре 2025 года, ко дню рождения знаменитого полярника, чья экспедиция пропала без вести в 1913 году в Карском море, планируется издание текстового и иллюстративного самиздатовского журнала.

«Присоединиться к проекту могут не только студенты и школьники Орла, но и все молодые люди, интересующиеся историей, литературой, географией, искусством, путешествиями и покорением Севера, – говорят в «Бунинке». – Друзья, если вам близка поэтика странствий и вы полны желания созидать, вам следует отправиться с нами в творческое путешествие по следам Русанова!»

ИА “Орелград”