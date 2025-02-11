Сальдо орловского бизнеса упало на 8 процентов

Совокупная прибыль уступает показателям предыдущего года.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области по итогам января-ноября 2024 года рассказал Орелстат. Данные приведены без учета представителей малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также некредитных финансовых организаций. Статистики отмечают, что, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) орловских организаций в действующих ценах сложился в сумме 40,808 миллиарда рублей.

За отчетный период времени 208 предприятий получили прибыль в размере 44,68 миллиарда рублей, а 81 предприятие имело убыток на сумму 3,872 миллиарда рублей. Таким образом, удельный вес прибыльных предприятий в регионе составляет 72 процента, убыточных организаций – 28 процентов. Стоит отметить, что годом ранее сальдо в регионе тоже было положительным, причем оно было на 7,9 процента больше, чем в отчетном периоде 2024 года, и составляло 43,762 миллиарда рублей.

Объяснить это можно тем, что в январе-ноябре 2023 года доля убыточных предприятий в наблюдаемом статистиками бизнесе составляла 25,4 процента, то есть 2,6 процента меньше, чем в 2024 году. При этом совокупный убыток тогда был даже несколько больше, чем в 2024 году, он составлял 3,98 миллиарда рублей. Но и прибыли тогда орловские организации получили больше – 47,743 миллиарда рублей против 44,68 миллиарда рублей в 2024.

Наиболее рентабельными отраслями экономики в Орловской области являются сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, а также обрабатывающие производства. На них приходится в совокупности около 30 миллиардов рублей прибыли. На третьем месте по уровню рентабельности остается оптовая и розничная торговля, с которой статистики объединяют сектор ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. Совокупная прибыль здесь оценивается примерно в 4 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”