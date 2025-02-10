Попавшим в беду орловцам выплатят от 10 до 20 тысяч рублей

Средства будут выделены из резервного фонда администрации города Орла.

Мэр Юрий Парахин установил на 2025 год размер единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Она выплачивается за счет средств резервного фонда администрации города Орла. Размер такой выплаты в текущем году составит 10 000 рублей. Другим постановлением Юрий Парахин предусмотрел оказание в 2025 году материальной помощи гражданам Российской Федерации, зарегистрированным на территории города Орла, жилое помещение которых пострадало в результате пожара. В данном случае размер выплаты составляет 20 000 рублей.

Действующий порядок оказания материальной помощи за счет средств резервного фонда администрации города Орла гражданам, жилое помещение которых пострадало в результате пожара, был утвержден в марте 2024 года. Право на материальную помощь имеют граждане Российской Федерации, постоянно или временно зарегистрированные на территории города Орла не менее года. Выплата предусмотрена в связи с произошедшим пожаром в жилом помещении, расположенном на территории города Орла, принадлежащем заявителю на праве собственности или предоставленном заявителю и членам его семьи по договору социального найма муниципального жилищного фонда.

Денежная выплата в размере 20 000 рублей производится на основании письменного заявления гражданина или его законного представителя. Заявление следует подать в течение 6 месяцев со дня установления факта пожара в жилом помещении. Если жилье принадлежит на праве собственности нескольким гражданам, заявление принимается от одного из собственников, а денежные средства зачисляются именно на его счет. В случае отказа одного из собственников жилья на перечисление денег на счет заявителя, выплата перечисляется всем собственникам, пропорционально их долевой собственности, на счета, указанные ими в заявлении.

Заявитель сам несет ответственность за достоверность и полноту представленных им сведений и документов. А их будут проверять. Так, в каждом случае специалисты управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления проводят обследование жилья для «подтверждения факта пострадавшего помещения в результате пожара». На основании проведенного обследования составляется аналитическая записка, на основании которой затем решается, выдавать погорельцу выплату или нет.

Основаниями для отказа в предоставлении денежной выплаты могут стать предоставление заявителем недостоверных сведений или документов не в полном объеме, несоответствие заявителя условиям, установленным мэрией, повторное обращение заявителя за выплатой, постановление о возбуждении уголовного дела, выданное Главным управлением МЧС России по Орловской области, выявление «виновных действий собственника, либо третьих лиц, проживавших или находившихся в жилом помещении перд пожаром.

ИА «Орелград»