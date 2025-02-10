Стало известно, как на Орловщине снизили рецидивную преступность

Ранее судимых граждан взяли под усиленный контроль.

В 2024 году в Орловской области количество преступлений, повторно совершенных гражданами, ранее имевшими криминальный опыт, снизилось на 17,5 процента по сравнению с 2023 годом. Всего в регионе было зарегистрировано 1773 таких преступления, а их удельный вес в общем числе раскрытых преступлений составил 57,4 процента. Такие данные озвучил начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, выступивший на днях с отчетом в Орловском областном Совете народных депутатов.

Он отметил, что снижение повторной преступности стало результатом большой и кропотливой работы, которую совместно проводят разные ведомства. Так, в регионе были приняты комплексные меры, направленные на профилактику повторной преступности. В ходе проводимых мероприятий по контролю за соблюдением поднадзорными установленных судом ограничений и обязанностей за год было пресечено 512 правонарушений, предусмотренных статьей 19.24 КоАП РФ. По фактам уклонения от административного надзора возбуждено 25 уголовных дел по статье 314.1 УК РФ. В суды было направлено 13 административных исковых заявлений: два – для установления надзора, одно – для продления срока надзора, 10 – на установление дополнительных ограничений.

«В рамках осуществления контроля за поведением лиц, осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции ежемесячно проводились рейдовые мероприятия по проверке их по месту проживания, – следует из отчета УМВД. – В ходе данной работы в отношении 209 осужденных приняты различные меры профилактического воздействия. Выявлен 61 факт уклонения от исполнения обязанностей, возложенных судом. По инициативе УУП в уголовно-исполнительную инспекцию направлено 47 ходатайств о возложении на осужденных дополнительных ограничений».

В целях предупреждения повторных преступлений со стороны осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, летом 2024 года совместно с уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН полиция провела мероприятие под условным наименованием «Профилактика». В ходе него было проверено 657 подучетных лиц, в том числе 116 с высоким уровнем противоправного поведения. В ходе мероприятия было выявлено 30 нарушений порядка и условий отбывания наказания и мер уголовно-правового характера. Аналогичная операция была организована и проведена в ноябре 2024 года. В ее рамках проверки охватили 625 осужденных, было выявлено 18 нарушений порядка и условий отбывания наказания и мер уголовно-правового характера.

ИА «Орелград»