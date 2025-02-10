Суд защитил от «коллектора» наследников погибшего участника СВО

Микрокредитная компания требовала с них долг павшего орловского защитника Родины.

Об этом процессе сообщила пресс-служба Ливенского районного суда. Иск подало некое ООО «Статус 7», которое требовало взыскать с наследников умершего жителя города Ливны его задолженность по договору микрозайма. Примечательно, что заем ливенцу выдавал не истец. В 2022 году мужчина взял микрозайм у ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс», на сумму 9808 рублей. Истец заявил, что заемщик не выплатил задолженность по микрозайму.

Затем был заключен договор уступки, по которому МКК «Джет Мани Микрофинанс» передала «Статусу 7» права требования по договору, заключенному с должником. Ливенец отправился на специальную военную операцию, где, к сожалению, погиб в 2023 году. С тех пор прошло почти два года, и новый кредитор решил взыскать долг с наследников погибшего участника СВО. Причем потребовал вернуть не 9808 рублей, а 29 424 рублей. Суд привлек к участию в деле в качестве ответчика сына заемщика.

«Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, поскольку в соответствии с действующим законодательством в случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период проведения специальной военной операции его обязательства по кредитному договору прекращаются, – поясняет пресс-служба Ливенского районного суда. – Следовательно, обязательство заемщика по возврату микрозайма и уплате процентов прекратилось с его смертью и не могло перейти к наследнику. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» при заключении с 1 декабря 2024 года контракта о прохождении военной службы на срок свыше одного года в зоне проведения СВО исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 миллионов рублей прекращаются.

«Кроме того, исполнительное производство в отношении должника, принимающего участие в проведении СВО, может быть приостановлено полностью или частично, за исключением исполнительных производств о взыскании алиментов, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также коррупционных штрафов, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФССП. – С момента вступления изменений в законную силу судебными приставами Орловской области прекращено более 250 исполнительных производств в отношении 87 участников СВО и членов их семей».

ИА «Орелград»