Установлена причина ЧП на «Колпнянском элеваторе»

Несчастный случай квалифицирован как связанный с производством.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего 29 ноября 2024 года с работником ООО «Колпнянский элеватор». В результате ЧП пострадавший получил травмы при падении с большой высоты. «Установлено, что одной из причин несчастного случая явилась неудовлетворительная организация работ. Несчастный случай квалифицирован как связанный с производством», – информирует ведомство.

Ранее руководитель Гострудинспекции в Орловской области Сергей Авдеев, выступая на заседании круглого стола в Орловском облсовете народных депутатов, сообщил, что в 2024 году на предприятиях региона было зафиксировано 46 тяжелых несчастных случаев. Из них 29 ЧП были квалифицированы как связанные с производством. Так, в минувшем году произошло семь групповых несчастных случаев, 10 смертельных ЧП и 12 несчастных случаев, связанных с получением тяжелых травм. По версии инспекции труда, самые частые причины травматизма: нарушение правил дорожного движения и плохая организация производства работ.

«Наиболее травмоопасными оказались сферы обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, – сообщила пресс-служба Гострудинспекции. – По видам ЧП «лидируют» транспортные происшествия, падения, обвалы, воздействие механизмов, противоправные действия. Причинами несчастных случаев чаще становились нарушения правил дорожного движения, организация работ, недостатки обучения правилам безопасности».

Также Сергей Авдеев сообщал, что в 2024 году за нарушения законодательства об охране труда к административной ответственности было привлечено 122 должностных лица, 11 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, и 48 юридических лиц. В семи случаях нарушителям были вынесены предупреждения. Кроме того, за год инспекторы труда вынесли 2787 предостережений юридическим лицам о недопустимости нарушения законодательства об охране труда.

ИА «Орелград»