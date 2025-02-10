В Орле кафе-магазин в «сквере Сталина» решили продать

10.2.2025 | 11:17 Новости, Экономика

Объявления о реализации сразу двух объектов появились в «Авито».

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Здание № 30 по улице Московской оценили в 45,6  млн рублей. Готовый арендный бизнес – магазин “Магнит”, указано в объявлении. Отдельно реализуется часть, пристроенная к бывшему кафе. Общая площадь  402 кв. м – 125 тысяч рублей за «квадрат».

На кадастровой карте все эти сооружения все еще значатся «кафе».

Год назад через бурные публичные слушания прошло перераспределение земли сквера для расширения территории магазина и кафе (фактически застройка была уже проведена). На защиту зеленой зоны, которая носит сразу ряд названий  – Сталина, Сказка, Промышленный, выступили местные жители. В том числе звучали предположения, что при очередной перепродаже вырастет площадь или этажность.

 

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования