В Орле кафе-магазин в «сквере Сталина» решили продать

Объявления о реализации сразу двух объектов появились в «Авито».

Здание № 30 по улице Московской оценили в 45,6 млн рублей. Готовый арендный бизнес – магазин “Магнит”, указано в объявлении. Отдельно реализуется часть, пристроенная к бывшему кафе. Общая площадь 402 кв. м – 125 тысяч рублей за «квадрат».

На кадастровой карте все эти сооружения все еще значатся «кафе».

Год назад через бурные публичные слушания прошло перераспределение земли сквера для расширения территории магазина и кафе (фактически застройка была уже проведена). На защиту зеленой зоны, которая носит сразу ряд названий – Сталина, Сказка, Промышленный, выступили местные жители. В том числе звучали предположения, что при очередной перепродаже вырастет площадь или этажность.