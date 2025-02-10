Подрядчик орловского аэропорта рискует попасть под прицел правоохранителей

Если работы не активизируются, материалы будут переданы.

С предупреждением на заседании правительства региона 10 февраля выступил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Что касается аэропорта, мы в пятницу в последний раз проводили сверку. Я прошу последние проверочные мероприятия проводить. Если подрядчик не будет выполнять свои обязательства, как мы договаривались, документы все направлять в правоохранительные органы. Он вполне конкретные обязательства себе дал и по выплатам, и по темпам работ. Материал готовьте, собираете, – поручил Клычков руководителю КУ ОО «Орелгосзаказчик». – Будет работать – замечательно, не будет – что сделаешь».

Напомним, восстановление комплекса проходит в ходе реализации нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» федерального проекта «Развитие региональных аэропортов». Подрядчик был найден в конце 2022 года – НАО «Ирмаст-Холдинг». Изначально цена контракта была 1,010 млрд рублей. Далее финансирование увеличили до 1,4 млрд рублей. Кроме того, сообщалось о расширении перечня работ. Минувшим летом Андрей Клычков заявлял, что работы по первому этапу завершатся «к концу октября» 2024 года.

ИА “Орелград”