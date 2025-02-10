«Орелгосзаказчик» поделился планами на 2025 год

Запуск «титаника» и ремонт 14 автодорог протяженностью 75 километров.

Начальник КУ ОО «Орелгосзаказчик» выступил на заседании правительства региона 10 февраля. Александр Ященко сообщил, что в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланированы строительство и ремонт 14 участков автодорог общей протяженностью 75,8 километра на сумму 1,76 млрд рублей. Также в планах устройство двух автоматических пунктов весового и габаритного контроля на 246,6 млн рублей. Создана межведомственная комиссия для осмотра дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Будет определен перечень и объем по поддержанию транспортно-эксплуатационного состояния, пояснил Ященко.

Приоритетными стройками остаются Многопрофильный медицинский центр на бульваре Победы в Орле. “В 2025 году мы должны объект полностью закончить и ввести в эксплуатацию”. Также надеются закончить первый этап работ в аэропорту, полноценно развернуть строительство школ в Жилина и в Орле на улице Родзевича-Белевича, со сроком окончания строительства – “к учебному 2027 году”.

В рамках исполнения межведомственной инвестиционной программы “Развитие социальной и инженерной инфраструктуры” заключено четыре договора, еще планируется по 21 объекту, на оказание безвозмездных услуг инженерных организаций. Планируется заключить 134 договора по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ по благоустройству общественных и дворовых территорий; 231 договор по контролю за качеством выполнения работ по строительству и реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Отметим, по школе в Жилина планируют получить разрешение на строительство в феврале, сообщали на январской сессии облсовета. Объект в Орле получил отрицательное заключение: документация повторно загружается в экспертизу. К подрядчику, который восстанавливает аэропорт, есть вопросы, вплоть до привлечения правоохранителей.

ИА “Орелград”