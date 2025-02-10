Орловцы задолжали за свет десятки миллионов рублей

Энергетики предупреждают, что копить долги невыгодно.

По данным на 1 января 2025 года, просроченная дебиторская задолженность населения перед «Орловским энергосбытом» составляет 52,5 миллиона рублей. Такие данные приводит гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе и напоминает о том, что несвоевременная оплата счетов ведет к росту финансовых обязательств. Должники могут понести дополнительные расходы, причем, весьма существенные. Поэтому копить долги за электроэнергию невыгодно.

«Но практика показывает, что большие долги далеко не всегда связаны с тяжелым материальным положением клиентов. Зачастую люди убеждены, что санкции их не коснутся, и игнорируют уведомления. Правда, потом оказывается, чем дольше копится задолженность, тем больше дополнительных расходов она влечет», – говорит начальник отдела по работе с физическими лицами в городе «Орловского энергосбыта» Наталия Осипова.

Прежде всего, дополнительными расходами для должника могут обернуться пени, которые начинают начисляться с 31-го дня просрочки. Далее они начисляются каждый день в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга, то есть сумма задолженности ежедневно растет. Более того, начиная с 91-го дня просрочки увеличивается сама пеня – по день фактической оплаты долга она составляет уже 1/130 ставки рефинансирования Центробанка.

Еще более ощутимо по карману должника может ударить государственная пошлина, которую должнику придется оплатить в случае проигрыша энергетикам в суде. И здесь расходы могут быть значительными, поскольку во втором полугодии 2024 года размер пошлин увеличился в 10 раз. Так, пошлина, уплачиваемая при подаче искового заявления, подорожала с 400 до 4000 рублей, уплачиваемая при подаче заявления на выдачу судебного приказа – с 200 до 2000 рублей.

Уплачивается такая пошлина при сумме долга до 100 тысяч рублей. Но в Орловской области уже известно огромное количество случаев, когда должникам приходилось платить высокую пошлину при небольшом долге. «Нередки ситуации, когда сумма долга сопоставима с размером пошлины, – подчеркивают энергетики. – Например, в 2024 году «Орловским энергосбытом» было подано в суд 1228 заявлений о взыскании задолженности до 5000 рублей.

Этим список дополнительных трат не ограничивается. Если дело дошло до суда, и должник его проиграл, исполнительные документы на взыскание задолженности передаются в службу судебных приставов. Если должник и в этом случае не уплатит взысканную с него сумму в установленный срок, то ему начислят исполнительский сбор, а он составляет 7 процентов от суммы долга, но не менее 1000 рублей. В уме стоит держать и расходы по отключению и подключению электроэнергии. Если свет в доме отключили, то для восстановления подачи электроэнергии надо не только погасить задолженность, но и заплатить 3000 рублей за услуги по отключению электроснабжения и его подключению.

«Для клиентов, относящихся к социально незащищенным слоям населения или попавшим в сложную жизненную ситуацию, существуют государственные меры поддержки», – напомнили в энергокомпании.

ИА “Орелград”