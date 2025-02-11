Девять аварийно-опасных участков устранили на орловских дорогах

Также ликвидировано более 30 потенциально опасных участков.

В Орловской области в течение 2024 года выявлено 9 аварийно-опасных участков автодорог и 35 потенциально опасных участков. Информация с предложениями о принятии необходимых мер реагирования по их устранению была направлена в адрес органов государственной власти, владельцев автодорог, руководителей предприятий дорожного комплекса. Об этом говорится в годовом отчете регионального Управления МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями продолжает оставаться актуальным направлением. Достаточно сказать, что неудовлетворительные дорожные условия в прошлом году способствовали совершению 191 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 255 человек получили ранения различной степени тяжести, а 24 человека, к сожалению, погибли.

В целом принимаемые меры позволили обеспечить достижение запланированных показателей по транспортному и социальному риску, следует из данных УМВД. В отчетном периоде количество учетных ДТП снизилось на 0,5 процента и составило 658. В результате указанных происшествий 65 человек погибли и 849 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 167 ДТП, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 243.

С участием несовершеннолетних за год в регионе зафиксировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два ребенка погибли и 97 получили ранения. За нарушения правил перевозки детей составлено 2048 административных материалов. По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суд было направлено 4673 материала. По результатам их рассмотрения принято решение о лишении права управления транспортными средствами в отношении 924 граждан, еще 210 водителей были подвергнуты административному аресту.

ИА “Орелград”