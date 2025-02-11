На Орловщине увеличат число перспективных спортсменов

Новые цели установили областные власти.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». В частности, увеличено количество стратегических приоритетов. Акцент будет сделан на реализации регионального проекта «Спорт Орловщины». В его рамках планируется обеспечить условия для подготовки спортивного резерва в организациях, входящих в систему спортивной подготовки. Так, в спортивные школы олимпийского резерва обещают поставить новое спортивное оборудование и инвентарь, в том числе малые спортивные формы и футбольные поля.

По итогам реализации программы должны быть построены и введены в эксплуатацию объекты для массового спорта, поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений. Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности. Действие программы теперь рассчитано по 2029 год включительно, объемы финансового обеспечения за весь период реализации программы составят 5,604 миллиарда рублей.

Одним из ключевых должен стать комплекс процессных мероприятий «Развитие массового спорта и спорта высших достижений». Отвечает за него департамент физической культуры и спорта Орловской области. Проектом предусмотрено увеличение числа перспективных спортсменов, а также привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом дополнительного числа жителей региона. Предполагается, что к 2030 году доля таковых составит 70 процентов от общего числа местных жителей.

Запланировано увеличение комплектования перспективными спортсменами спортивных сборных команд Орловской области, перед которыми ставится задача по достижению высоких результатов на международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях. В настоящий момент в Орловской области насчитывается свыше 1400 спортивных сооружений, в том числе три стадиона с трибунами на 1500 мест и более, свыше 580 плоскостных сооружений, более 510 спортивных залов, 24 сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.

По данным на начало 2024 года, физической культурой и спортом в Орловской области систематически занимались 53,9 процента от общей численности населения. Для сравнения, среднее значение по Российской Федерации – 56,8 процента, по Центральному федеральному округу – 56,1 процента. На 1 января 2024 года в Орловской области физической культурой и спортом занимались 338 165 человек, из них на бесплатной основе – 307 791 человек, на платной основе – 30 374 человека. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, к началу 2024 года составил 59,9 процента при среднем значении по Российской Федерации – 63,8 процента.

ИА “Орелград”