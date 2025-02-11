Орловским школьникам помогут определиться с профессией

В регионе утвержден план мероприятий по профессиональной ориентации граждан.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил план мероприятий по профессиональной ориентации граждан на 2025 год. Сформирован он с учетом мнения межведомственной комиссии по профессиональной ориентации граждан в Орловской области. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по социальной политике. Документ ориентирован на учеников общеобразовательных организаций. Так, в 2025 году предполагается организация и проведение родительских собраний: общегородских, районных и общешкольных. В них примут участие родители учеников 6-11 классов.

Для самих учеников запланированы профориентационные экскурсии на предприятия и в организации Орловской области, а также в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. Продолжится реализация мероприятий профориентационного проекта «Билет в будущее». Планом предполагается создание банка видеороликов о специальностях, по которым ведется профессиональная подготовка в регионе.

В список мероприятий включены также: конкурс художественных фотографий «Профессии будущего», организация и проведение ярмарок вакансий, тренинг для школьников «Генерация бизнес-идей, самозанятость», проведение «дней профессий», посвященных профессиональным праздникам, организация классных часов, в рамках которых выпускникам и их родителям расскажут о возможностях целевого обучения, проведение профильных смен профориентационной направленности на базе детских оздоровительных лагерей и образовательных организаций.

Предусмотрено содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников ссузов и вузов, проведение мероприятий по профессиональной навигации и ориентации школьников, прохождению профессиональных проб, участие орловских образовательных организаций во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», проведение профориентационных мероприятий в рамках регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий, регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проведение профориентационных мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» и другое.

Подготовку специалистов среднего звена и рабочих кадров в регионе осуществляют 18 бюджетных профессиональных образовательных организаций Орловской области и девять их филиалов, а также две образовательные организации высшего образования и четыре филиала высших учебных заведений. В 2024 году численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена составила 17,5 тысячи человек.

Как говорят в правительстве региона, среднее профессиональное образование Орловской области сегодня является динамично развивающейся и эффективной системой. Внедряются новые востребованные профессии и специальности, укрепляется материально-техническая база, реализуются мероприятия национальных проектов «Образование», «Демография» и федерального проекта «Профессионалитет». Доля нетрудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций по полученной профессии не превышает 1 процента.

ИА “Орелград”