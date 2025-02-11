Клычков рассказал о выгодном сотрудничестве с Республикой Беларусь

Орловский губернатор опубликовал пост по мотивам визита делегации.

Перспективы предстоящей работы обсудили сегодня, 11 февраля, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Александром Рогожником. Тесные связи и взаимовыгодное сотрудничество принципиально важны для Орловской области, написал Андрей Клычков в соцсетях.

«За последние несколько лет мы заключили ряд экономических соглашений с Правительством Республики Беларусь, Брестским, Гомельским, Гродненским и Могилёвским областными исполнительными комитетами. В восьми крупных торговых точках региона сегодня представлена белорусская продукция. В ходе встречи обсудили с Александром Николаевичем перспективы расширения сотрудничества в этой сфере», – сообщил Андрей Клычков.

Для Александра Рогожника составили насыщенный график работы. Его познакомят с промышленным потенциалом Орловщины.

«Ориентиры взаимодействия мы будем рассматривать именно в этих сферах – промышленность, аграрный сектор, семеноводство, животноводство», – сообщил Андрей Клычков.

«Главная цель моего визита — национальные проекты, которые Российская Федерация начала реализовывать с 2025 года. Перед нами стоит задача проработать те сферы, где наша страна может быть полезна для России. Необходимо выйти на прямые контракты, без посредников», – цитирует Александра Рогожника Портал Орловской области.

В СМИ также сообщали о платах открытия белорусского Торгового дома, привлечения соседей к строительству в Орловской области. Из неочевидного – взаимодействие в целях сохранения и увеличения популяции зубров.

ИА “Орелград”