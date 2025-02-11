Вступил в законную силу приговор по делу о смерти в орловском карьере

Директор организации признан виновным в нарушении требований безопасности.

В июле 2024 года руководитель допустил к работе в карьере машиниста экскаватора без необходимых документов и инструктажа по технике безопасности. Произошло обрушение породы, в результате которого рабочий погиб. Суд назначил виновному два года лишения свободы условно (с испытательным сроком два года и лишением права занимать руководящие должности на опасных объектах на два года).

Прокуратура Орловской области сообщает, что приговор Залегощенского районного суда в отношении директора коммерческой организации, признанного виновным по ч. 2 ст. 217 УК РФ за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть человека, вступил в силу.

ИА “Орелград”