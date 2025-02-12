Под Орлом мужчина пытался бокалом убить посетителя клуба

Действия гражданина были квалифицированы как покушение на убийство.

Уголовное дело рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области. Оно было заведено в отношении жителя города Ливны по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Его действия следствием и судом были квалифицированы как покушение на убийство. Как пояснили в пресс-службе Ливенского райсуда, преступление было совершено 6 января 2024 года в клубе «Стекло». Там вспыхнул словесный конфликт между двумя посетителями бара.

Подсудимый решил разобраться с оппонентом при помощи бокала. Из материалов дела следует, что он несколько раз ударил потерпевшего рукой, держа в ней стеклянный бокал, причем наносил удары в жизненно важные органы: шею и голову. Суд установил, что бокал использовался в качестве орудия. Более того, он разбился, и подсудимый нанес несколько ударов уже разбитым сосудом, порезав потерпевшему шею и повредив гортань. Данные травмы позднее эксперты оценили как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего.

«Подсудимый не довел свой преступный умысел до конца, поскольку потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, – подчеркнули в пресс-службе суда. – Подсудимый в судебном заседании вину признал частично, пояснив, что не имел умысла на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Потерпевший в суде просил взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей».

Изучив представленные доказательства, суд признал подсудимого виновным в покушении на убийство потерпевшего и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания несостоявшийся убийца получил ограничение свободы сроком на 1 год, которое начнет действовать после его освобождения из колонии. Гражданский иск потерпевшего был удовлетворен, но суд снизил компенсацию до 600 000 рублей.

«При назначении наказания суд учел наличие обстоятельств, смягчающих наказание: активное способствование раскрытию преступления, добровольное частичное возмещение потерпевшему имущественного ущерба и морального вреда, а также частичное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему. Отягчающим вину обстоятельством суд признал совершение подсудимым преступления в алкогольном и наркотическом опьянении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – подытожила пресс-служба Ливенского районного суда.

ИА “Орелград”