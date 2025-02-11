Мценским директорам ООО хорошо заплатят

Документ касается только компаний, принадлежащих муниципалитету.

Администрация Мценска утвердила типовое положение об оплате труда директора общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов долей которого находится в собственности муниципального образования «город Мценск». В райцентре проводится реформирование системы муниципальных унитарных предприятий, которые приватизируются путем реорганизации их в ООО. Положение об оплате труда принято для обеспечения единого подхода к определению размера заработной платы при заключении трудовых договоров с директорами муниципальных обществ с ограниченной ответственностью.

Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. Согласно ему, оплата труда директора общества состоит из ежемесячного должностного оклада, премии и прочих выплат. Ежемесячный должностной оклад директора общества определяется в рублях как произведение суммы, базового должного оклада, равного 6500 рублей, и коэффициента кратности, который зависит от сферы деятельности ООО и численности работников.

Например, для ООО, работающих в сфере торговли, коэффициент кратности составляет 13,4 при численности работников до 30 человек и 15 – при численности от 30 до 50 работников. То есть, достаточно умножить базовый оклад в размере 6500 рублей на один из этих коэффициентов, чтобы узнать, какой оклад назначат директору торгового ООО. В сфере ЖКХ коэффициенты кратности варьируются от 12,7 до 15, в сфере общественного питания – от 8,2 до 9.

При этом среднемесячная заработная плата директора ООО не может более чем в 3,5 раза превышать среднемесячный заработок простых работников. Заместители директора и главные бухгалтеры могут зарабатывать не более чем в 3 раза больше других работников, исключая директора. Пересмотр размера должностного оклада директора возможен на заседании балансовой комиссии не чаще одного раза в год в случаях изменения списочной численности работников общества и изменения размера базового должного оклада.

Кроме того, директору муниципального ООО выплачивается единовременная выплата: к очередному отпуску один раз в год в размере одного ежемесячного должностного оклада; в связи с бракосочетанием (первым) – в размере одного оклада; в связи с рождением ребенка – в размере одного оклада; в связи с тяжелым заболеванием – в размере одного оклада; в связи с юбилейной датой (юбилейной датой считается пятидесятилетие со дня рождения или другое следующее за ним пятилетие) – в размере одного оклада; в связи со смертью близких родственников (родителей, супруги, детей) – в размере одного оклада; к профессиональным праздникам в соответствии с профилем деятельности общества, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, – в размере не более 5 тысяч рублей в год.

ИА “Орелград”