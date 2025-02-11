Орловские налоговики отсудили у бизнеса 600 миллионов рублей

В пользу ведомства присуждено без малого 90 процентов спорных средств.

В Орловской области в 2024 году суды вынесли в пользу налоговых органов 37 судебных актов на сумму 609 миллионов рублей, что составляет 87,9 процента от общей суммы рассмотренных требований. Такие данные привела пресс-служба регионального Управления ФНС России. Как говорят в ведомстве, речь идет об успешном доказывании в судах существования схем незаконной налоговой оптимизации.

«Значительную часть из оспариваемых плательщиками сумм, принятых в пользу налоговых органов, составляют доначисления в рамках применения статьи 54.1 Налогового кодекса РФ, – уточнили в областной налоговой службе. – Налоговики Орловской области в арбитражных судах успешно доказывают схемы незаконной налоговой оптимизации, созданные налогоплательщиками, уклоняющимися от уплаты налогов».

Управление ФНС России по Орловской области также напоминает о том, что с 1 января 2025 года в России введен механизм амнистии дробления бизнеса. Воспользоваться им может любой налогоплательщик, применявший схему дробления бизнеса, при условии добровольного отказа его и связанных с ним лиц от дробления бизнеса. Амнистируемый период может включать в себя 2022-2024 годы. Если налогоплательщики за периоды 2025 и 2026 года добровольно откажутся от применения таких схем, то суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок по фактам дробления за 2022-2024 годы будут списаны.

С точки зрения закона, дробление бизнеса — это разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), которые контролируются одними и теми же лицами. Цель дробления заключается в занижении сумм налогов за счет применения специальных налоговых режимов. Однако стоит помнить, что деятельность конкретного налогоплательщика может быть квалифицирована налоговыми органами как схема дробления бизнеса «только в результате исследования всех фактических обстоятельств ведения деятельности таким налогоплательщиком и его взаимозависимыми лицами на основании доказательств, в совокупности свидетельствующих о ведении единой предпринимательской деятельности и намерении лица получить необоснованную налоговую экономию».

Чтобы применить амнистию, не нужно подавать никаких заявлений. Амнистируемый период составляет 3 года. Если налогоплательщик отказался от дробления бизнеса с 1 января 2025 года, действие амнистии распространится на налоговые периоды 2022, 2023 и 2024 годов. Два года (2022 и 2023) попадут под амнистию, если отказ от дробления бизнеса за 2025 или 2026 годы произойдет только после назначения выездной налоговой проверки за эти периоды. В этом случае налогоплательщик должен уточнить налоговые обязательства еще и за 2024 год.

ИА “Орелград”