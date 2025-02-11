Увековечивать память павших бойцов в Ливнах будут по правилам

Соответствующее постановление издала местная администрация.

Положение «Об увековечении памяти погибших ветеранов боевых действий на территории города Ливны Орловской области» утвердили местные власти. Новое постановление уже вступило в силу, контроль за его исполнением возложен на заместителя главы администрации города по социальным вопросам. Под ветеранами боевых действий в документе понимаются граждане, указанные в Федеральном законе «О ветеранах». В частности, утверждены правила установки мемориальных досок.

Так называется вид памятника, помещаемого на фасаде здания или внутри него. Мемориальная доска изготавливается из долговечного камня или металлического сплава и увековечивает память о ветеране боевых действий информацией о годах его жизни, воинском звании, воинской должности, награждении государственными наградами Российской Федерации. По новым правилам, текст мемориальной доски должен также содержать указание места и времени гибели человека, которому она посвящена.

Местные власти также определили размеры досок, размещаемых на фасадах или внутри зданий образовательных организаций. Они должны находиться в следующих пределах: 500 мм х 400 мм, толщина – 30 мм. С инициативой установки мемориальной доски в образовательной организации могут выступать: органы местного самоуправления города Ливны; общественные и религиозные объединения; трудовые коллективы организаций города Ливны; простые граждане или инициативная группа граждан.

Инициатор должен направить ходатайство об установке мемориальной доски на имя главы города Ливны. В ходатайстве должно быть указано предложение по тексту мемориальной доски. К нему следует приложить документы, подтверждающие участие гражданина в боевых действиях. Потребуется информация об отсутствии судимости у данного гражданина. Заявление рассматривается в десятидневный срок с момента его подачи. По итогам рассмотрения ходатайство может быть удовлетворено полностью или частично.

В удовлетворении ходатайства могут отказать, если инициатором представлены недостоверные или недостаточные сведения, либо если мемориальная доска погибшему ветерану боевых действий ранее уже была установлена. В случае принятия главой города Ливны решения о возможности установки мемориальной доски, руководитель образовательной организации, в которой планируется установка, должен заключить муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению мемориальной доски. Открытие производится в торжественной обстановке.

Новый документ разрешает временно демонтировать доски – на период проведения ремонтных работ, по окончании которых мемориальная доска должна быть возвращена на предыдущее место. Расходы на проведение мероприятий, связанных с увековечиванием памяти погибших ветеранов боевых действий, осуществляются за счет средств бюджета города, в том числе выделенных образовательным организациям, а также за счет добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц.

ИА “Орелград”