“МонтажСтрой” купил на торгах участок в Ливнах

11.2.2025 | 10:34 Новости, Экономика

А также ограниченно работоспособное здание в орловском райцентре.

https://torgi.gov.ru/

В план приватизации городское имущество на улице Дорожной попало в 2023 году. Лот включал здание общей площадью 80 кв. м, участок площадью 1014 кв. м (кадастровый номер 57:26:0010112:1173).  Разрешенное использование – предоставление коммунальных услуг.

Установленная начальная цена – 393 000 рублей. По ней имущество и приобрел единственный участник торгов – ООО  «Специализированный застройщик «Монтажстрой». Это компания из Ливен. По данным kartoteka.ru, учредитель и директор –  Игорь Удалов. Судя по сайту компании, квартиры застройщик сейчас реализует по трем адресам.

Отметим, приобретенный участок может сменить сферу использования, также возможно увеличение его площади с помощью перераспределения за счет соседних городских земель.

ИА “Орелград”


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