“МонтажСтрой” купил на торгах участок в Ливнах

А также ограниченно работоспособное здание в орловском райцентре.

В план приватизации городское имущество на улице Дорожной попало в 2023 году. Лот включал здание общей площадью 80 кв. м, участок площадью 1014 кв. м (кадастровый номер 57:26:0010112:1173). Разрешенное использование – предоставление коммунальных услуг.

Установленная начальная цена – 393 000 рублей. По ней имущество и приобрел единственный участник торгов – ООО «Специализированный застройщик «Монтажстрой». Это компания из Ливен. По данным kartoteka.ru, учредитель и директор – Игорь Удалов. Судя по сайту компании, квартиры застройщик сейчас реализует по трем адресам.

Отметим, приобретенный участок может сменить сферу использования, также возможно увеличение его площади с помощью перераспределения за счет соседних городских земель.

ИА “Орелград”