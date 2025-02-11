В Орле бывшую синагогу возьмут под охрану

У здания появится несколько зон охраны.

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей синагоги», 1909-1911 гг. Исторический здание расположено в Орле, на улице Советской, 16. Для экспертизы был представлен проект зон охраны, разработанный в 2024 году физическими лицами и откорректированный согласно замечаниям управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

«Здание бывшей синагоги» было принято под государственную охрану как памятник истории и культуры местного значения в соответствии с постановлением администрации Орловской области от 13 февраля 1992 года и решением малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 года. В настоящий момент здание включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Границы его территории официально были утверждены в 2016 году приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. А в 2017 году было оформлено охранное обязательство. Теперь памятник получит зоны охраны, которые ранее для него не разрабатывались и не утверждались. В пределах указанных зон будет действовать особый режим застройки и использования земли.

Сейчас здание находится в территориальной зоне ОИ – зона исторического центра города. Она выделена «для обеспечения правовых условий формирования кварталов, где сочетаются административные, управленческие и иные учреждения областного и городского уровня, коммерческие учреждения, офисы и жилая застройка, в том числе здания смешанного назначения». Авторами проекта был выполнен анализ визуального восприятия объекта культурного наследия и определены его композиционно-пространственные и ландшафтно-визуальные характеристики. Определена и степень сохранности и историко-культурная ценность объемно-пространственной и планировочной структуры территории.

Из исторической справки следует, что еврейская община в Орле появилась в 1860-х годах. В 1867 году в городе проживало 115 евреев. Подавляющее большинство из них составляли так называемые «николаевские солдаты» – евреи, отслужившие в российской армии, которым, по «Положению об устройстве отставных и бессрочноотпускных низших чинов», принятому 25 июня 1867 года, разрешалось селиться вне черты оседлости. В 1874 году евреи-ремесленники, проживавшие в Орле, обратились к орловскому губернатору с просьбой открыть в городе молитвенный дом.

Орловское губернское правление удовлетворило просьбу на том основании, что в Орле «проживает значительное число евреев». Однако в 1875 году Сенат издал распоряжение, которое запрещало губернским властям открывать еврейские молельни вне черты оседлости, кроме тех, что ранее были открыты для нижних чинов. Поэтому все новые молельни было приказало закрыть. В 1876 году вновь было подано прошение об открытии синагоги. В нем отмечалось, что в Орле проживает 70 семейств «бессрочно-отпускных и отставных нижних чинов, приписанных к Орловскому мещанскому обществу», которые занимаются ремеслами и торговлей, имеют собственные дома.

Кроме того, в Орле проживало почти столько же еврейских купцов и ремесленников, имеющих детей, обучающихся в гимназиях и училищах, а также некоторое число евреев, состоящих на действительной военной службе. Получив это прошение, орловский губернатор Боборыкин распорядился собрать сведения о евреях города. Выяснилось, что в Орле проживает 98 евреев постоянно и 80 – временно, что им принадлежит семь домов. Боборыкин обратился к министру внутренних дел с просьбой об открытии в Орле синагоги, «так как без этого невозможно исполнение религиозных обрядов и ведение метрических записей».

В 1876 году было получено разрешение открыть в Орле молельню, но при условии, чтобы она «не была именуема ни синагогою, ни молитвенной школой». В ходе проведенных исследований первоначальные планы здания синагоги обнаружить не удалось. Но на сохранившейся фотографии начала ХХ века главный фасад представлен с куполом, позднее утраченным. Вскоре после революции 1917 года здание синагоги было передано городу. 22 февраля 1923 года на пленуме орловского горсовета было принято постановление о закрытии некоторых церквей и синагоги. Во время немецкой оккупации здание сильно пострадало. Вскоре после освобождения города здание было передано Ремесленному училищу № 1. А 21 ноября 2016 года здание бывшей синагоги было возвращено Орловской Еврейской иудейской религиозной общине.

ИА “Орелград”