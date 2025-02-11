В Орловской области недостроенную школу продали за 300 тысяч

Сооружение площадью почти тысяча «квадратов».

Продавались по минимально допустимой цене здание и земля в деревне Новый Синец Болховского района. Собственник выставляемого на торги имущества – Российская Федерация. В лот вошли земельный участок (с кадастровым номером 57:01:0060301:63) общей площадью 10000 кв. м, а также расположенный на нем объект незавершенного строительства общей площадью 998,5 кв. м. Степень готовности здания – 42%. Вид разрешенного использования – магазины, указано в документации. На кадастровой карте отмечено, что земля предназначалась для строительства школы.

В июне 2024 года ООО «ЦО «Аверс» была проведена оценка имущества – 5,96 млн рублей. Реализовано оно по минимально допустимой цене – 5% от начальной. За 298 500 рублей имущество приобрел Евгений Ситников. Единственный его конкурент не был допущен к торгам.

Передача и оформление права собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи произойдет не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты, указано в документации в ГИС “Торги”.

ИА “Орелград”