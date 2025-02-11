Орел снесет за год около 6% аварийных домов

Более сотни зданий продолжают угрожать безопасности.

Начальник отдела эксплуатации и капитального ремонта МКД МКУ «Жилищное управление» Иван Татаренков сообщил «Вести-Орел», что с 2023 года был произведен снос 26 аварийных домов. На 2025 год предусмотрели в бюджете финансирование в размере 3,66 млн рублей.

СМИ сообщает, что на каждый объект уходит порядка 0,6 млн рублей. На все аварийные здания нужно около 70 млн рублей. Здания притягивают подростков, лиц с криминальными наклонностями и людей без определенного места жительства. Доступ во многие абсолютно свободен, что нередко приводит к ЧП.

За истекший период 2025 года в Орле уже произошло возгорание в трех брошенных домах. Везде причина одна – открытый источник огня. В 2024 году было зафиксировано 36 возгораний в пустующих аварийных домах, уточнили в МЧС.

ИА “Орелград”