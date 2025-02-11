Орловские школы и ссузы приведут в порядок

Новые образовательные проекты появились в Орловской области.

Правительство региона внесло изменения в паспорт и структуру государственной программы «Образование в Орловской области». Она стартовала в 2019 году, срок ее действия теперь продлен: предусмотрен второй этап реализации, рассчитанный на 2025-2030 годы. В структуру программы включены новые региональные проекты: «Все лучшее – детям», «Педагоги и наставники» и «Профессионалитет». Также в программу включен региональный проект «Модернизация инфраструктуры общего образования в Орловской области», реализация которого запланирована на 2025-2029 годы.

Аналитический обзор внесенных поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Из него следует, что в рамках регионального проекта «Все лучшее – детям» планируется реализовать мероприятия по модернизации школьных систем образования. Проект предусматривает капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, а также их оснащение средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов.

«Региональный проект «Педагоги и наставники» предполагает: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; реализацию мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; обеспечение ежемесячных выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемого педагогическим работникам образовательных организаций», – перечисляют аналитики.

В этот же проект включена выплата единовременных компенсаций учителям, принявшим участие в программе «Земский учитель». Напомним, размер выплаты составляет 1 миллион рублей. Право на ее получение имеют педагоги, успешно прошедшие конкурсный отбор и трудоустроившиеся на вакантные места в сельских школах, список которых утверждается региональным департаментом образования. Проект призван ликвидировать дефицит педагогов в школах малых городов и сел.

Еще один новый региональный проект «Профессионалитет» предусматривает приведение в нормативное состояние зданий и помещений организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (СПО). Причем в порядок власти обещают привести, в том числе, общежития, объекты спорта и спортивные сооружения системы СПО. Цель данного проекта заключается в создании комфортной развивающей среды для обучающихся и «обеспечении предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации». Кроме того, в регионе просто увеличат число образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативным требованиям.

ИА “Орелград”