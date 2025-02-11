В поликлинику больницы Боткина поступило новое медоборудование

11.2.2025 | 14:37 Медицина, Новости

О поставке сообщил департамент здравоохранения Орловской области.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Главным приобретением стал телеуправляемый диагностический рентгеновский комплекс с возможностью дистанционного управления и специальным столом-штативом, который позволяет проводить рентгенологические обследования большинства органов и систем.

Подробнее о комплексе рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Наталья Бабенкова.

«Дает возможность проведения рентгенографии, рентгеноскопии на одном рабочем месте. Единовременно при вертикальном, горизонтальном и наклонном положении пациента. Позволяет проводить рентгенологические обследования практически всех органов и систем, обеспечивая высочайшее качество получаемого цифрового изображения. А программа по улучшению качества изображения позволяет видеть не только мягкие ткани, но и костные структуры».

Кроме того, поликлиника получила комплекс холтеровского мониторирования ЭКГ, два электроэнцефалографа, восемь электрокардиографов, аппарат УЗИ и три гастроскопа. Сроки поставки и объем финансирования в депздраве не уточнили.

ИА “Орелград”


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