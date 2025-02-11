Орловцы на 20 процентов сократили свои долги по налогам

Многие из них сумели сделать это не выходя из дома.

В Орловской области совокупная задолженность по налоговым платежам снизилась на 20,5 процента. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. Чтобы избежать долгов по имущественным налогам физических лиц, необходимо было уплатить их не позднее 2 декабря 2024 года. Ранее УФНС сообщило, что около 90 процентов налогоплательщиков – физических лиц вовремя выполнили свою обязанность по уплате имущественных налогов за 2023 год.

Общая сумма имущественных налогов уплаченных физическими лицами составила около 1,4 миллиарда рублей, в том числе 867 миллионов рублей транспортного налога, 317 миллионов рублей налога на имущество физических лиц и 239 миллионов рублей земельного налога. Срок уплаты этих налогов истек 3 декабря 2024 года, и налоговая служба напоминает, что с указанного дня должникам начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ.

Погасить долги и оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», а также на портале госуслуг и через отделение банка, в том числе через платежные терминалы, принадлежащие кредитным организациям. Узнать о наличии задолженности можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», портала госуслуг, МФЦ или лично обратившись в налоговый орган.

Также узнать о долгах можно с помощью смс-информирования, направив согласие через личный кабинет. По состоянию на 1 января 2025 года уже более 48,7 тысячи налогоплательщиков Орловской области представили налоговикам свое согласие на указанную услугу. Только за минувший год к сервису подключилось более шести тысяч новых пользователей. В сообщениях от налоговиков содержится информация об имеющейся задолженности по налогам. Информирование осуществляется не чаще одного раза в квартал, а в случае отсутствия налоговой задолженности сообщения не направляются.

«Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих задолженность ФНС России, разработан специальный сервис «Площадка реструктуризации долга», – добавили в пресс-службе УФНС. – Это место, где должники и кредиторы при содействии ФНС России, могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности. Цель – помочь бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановить платежеспособность и не допустить его банкротства».

Направить заявку на онлайн-площадку можно в случае, если появилась угроза банкротства или долг перед бюджетом и иными кредиторами. Для решения возникшей у заявителя проблемы формируется индивидуальное предложение по урегулированию задолженности. Оперативность решения зависит от сложности каждой конкретной ситуации, необходимости проведения дополнительных экспертиз и привлечения кредиторов и оперативности предоставления документов.

«Площадка позволяет проанализировать возможности реструктуризации долга и выбрать оптимальный способ его урегулирования, ускорить подготовку документов для реструктуризации долга, а также наладить диалог с кредиторами, которые не заинтересованы в реструктуризации задолженности», – говорят в областной налоговой службе.

ИА “Орелград”