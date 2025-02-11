Подросткам в СИЗО бесплатно помогли адвокаты

Члены областной коллегии адвокатов провели консультирование в следственном изоляторе.

В Орле адвокаты Юлия Сазонова и Вячеслав Сазонов, члены Орловской областной коллегии адвокатов, посетили следственный изолятор № 1, где встретились с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми. Как пояснили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, они провели правовое консультирование в рамках программы оказания бесплатной юридической помощи.

«В ходе личных бесед несовершеннолетним были даны подробные разъяснения по интересующим их вопросам в рамках действующего законодательства Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе УФСИН. – Следует отметить, что подобные встречи способствуют не только повышению правовой грамотности несовершеннолетних, но и позволяют получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь специалистов».

По данным УМВД России по Орловской области, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 66 подростков, принявших участие в совершении преступлений. По сравнению с 2023 годом статистика подростковой преступности снизилась на 26,7 процента. По состоянию на 1 января 2025 года на учете в органах внутренних дел состоят 292 несовершеннолетних правонарушителя. За несовершеннолетними, состоящими на профучете, закреплено 285 наставников, в том числе 89 сотрудников ОВД. В результате проведенной ими работы с профилактического учета в связи с исправлением поведения снято 154 несовершеннолетних.

Ранее в СИЗО-1 города Орле совместный личный прием провели уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова, помощник прокурора Орловской области по особым поручениям Станислав Васинев, врио начальника следственного изолятора Игорь Труфанов, представители ФКУЗ МСЧ-57 и члены Общественной наблюдательной комиссии.

«В рамках визита был проведен личный прием лиц, содержащихся под стражей, в ходе которого обратившиеся получили разъяснения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Также во время встречи проверяющие обсудили с сотрудниками пенитенциарного ведомства региона вопросы материально-бытового и медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных», – сообщили в УФСИН.

ИА “Орелград”