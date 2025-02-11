В орловских колониях провели конкурс «А ну-ка, девушки!»

В состязаниях приняли участие 14 женщин, отбывающих наказание.

Управление ФСИН России по Орловской области обнародовало результаты конкурса «А ну-ка, девушки!», проведенного для осужденных. В нем приняли участие 14 женщин, отбывающих наказания в колонии-поселении № 3 (поселок Шахово), колонии-поселении № 7 (города Мценск) и в исправительной колонии № 6 (поселок Шахово). Конкурс состоял из нескольких этапов-номинаций, в которых участницам надо было продемонстрировать свои навыки и умения.

Так, они должны были презентовать себя лично в номинации «Визитная карточка» и рассказать о каком-либо регионе России в номинации «Страна». В рамках номинации «Модный показ» состоялась демонстрация костюмов, изготовленных собственными руками, а в номинации «Хозяюшка» конкурсантки сразились в умении приготовления кулинарных блюд. Кроме того, они приняли участие в творческом конкурсе.

«Стоить отметить, что все конкурсантки справились с заданиями, продемонстрировав высокий уровень мастерства и креативности, – говорят в пресс-службе Управления ФСИН. – Для определения победителя и призеров на региональном уровне было сформировано компетентное жюри, которое после просмотра представленных участницами состязания видеоматериалов, выбрало лучшие творческие работы».

По итогам работы жюри третье место было присуждено осужденной, отбывающей наказание в колонии-поселении № 7, второе место – осужденной из исправительной колонии № 6. Победу одержала осужденная из колонии-поселения № 3, причем ее творческая работа направлена в ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» для участия в следующем этапе конкурса.

Ранее в УФСИН России по Орловской области состоялось расширенное заседание ведомственной коллегии под руководством начальника управления Павла Федорова. На нем были подведены итоги деятельности пенитенциарного ведомства региона за прошедший год и обозначены задачи на текущий период. «Отдельное внимание было уделено вопросам реализации на территории Орловской области Федерального закона «О пробации», а также применению в учреждениях уголовно-исполнительной системы области исполнительной, пенитенциарной и постпенитенциарной пробации», – добавили в пресс-службе УФСИН.

ИА “Орелград”