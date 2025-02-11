Депутат назвал «вопиющим случаем халатности» страдания ребенка

Владислав Числов возмущен ситуацией, в которую попал 11-летний Артем из Орловской области.



Об ужасающем быте и проблемах со здоровьем ребенка стало известно благодаря Первому каналу. В эфире программы «Мужское / Женское» обсуждалась тема ненадлежащего воспитания мальчика. Отец и ребенок утверждают, что мать оставляла сына без еды, что сказалось на здоровье. Якобы все пособия пропивались. Мужчина, увидев состояние сына, забрал его себе. При этом документально отцом не является: по букве закона – просто выкрал чужого ребенка.

«Это вопиющий случай чиновничьей халатности», – заявил депутат облсовета Владислав Числов в соцсетях.

Ребенок получил травмы из-за недостаточного надзора со стороны родителей. И семья явно была неблагополучной. Числов задает вопросы органам опеки: почему они не уделяли должного внимания, отец не был вписан в свидетельство о рождении, и никто из школы не заявил о состоянии ребенка?

Владислав Числов намерен взять ситуацию на контроль и направить запросы в соответствующие органы, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

«Нам необходимо предупреждать такие случаи, а не разбираться в ситуациях с правоохранительными органами, когда здоровью ребенка причинен ущерб», – заявил Числов.

Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверочных мероприятий по факту нарушения прав ребенка в Орловской области.

ИА “Орелград”