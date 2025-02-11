«Юность» купила железную дорогу за 11 млн рублей

11.2.2025 | 9:29 Новости, Экономика

Определен победитель электронного аукциона в Орловской области.

Он объявлялся впервые. На торги было выставлено муниципальное имущество в Мценском районе на улице Автомагистраль. В составе: подъездной железнодорожный путь протяженностью 175 метров, земельный участок площадью 689 кв. метров (кадастровый номер 57:27:001050). Начальная цена лота – 11 476 200 рублей. По ней же имущество было реализовано.

Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны предприятий, согласно которым не допускается размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и т.д.

Победителем и единственным участником аукциона стало ООО «Агропромышленная корпорация «Юность». Не допущено к отбору ООО «МЭЗ ЮНЭКО». Эта компания строит завод растительных масел на территории Особой экономической зоны ППТ«Орёл». Впрочем, как и «Юность», «ЮНЭКО» относят к бизнесу семьи Будаговых.

ИА “Орелград”


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