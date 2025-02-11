Мэр Орла рассказал о главных дорожных стройках 2025 года

Стартует новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Юрий Парахин поделился в соцсетях основными проектами, которые планируют реализовать. В 2025 году запланирован капитальный ремонт:

улицы Комсомольской (на участке от Гостиной до Красина),

улицы Тургенева (от Брестской до дома № 17 по Ленина/ от Салтыкова-Щедрина до Тургеневского моста),

улицы Максима Горького (от Брестской до 7 Ноября).

Мэр Орла проинформировал, что в настоящее время готовится конкурсная документация для поиска подрядчика.

Ранее дороги в областной столице обновляли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». «Инфраструктура для жизни» стал преемником. В рамках же БКД с 2020 по 2024 годы в Орле благоустроено 38 объектов. Это почти 65 километров дорог, уточнил градоначальник.

Напомним, в рамках БКД ремонтировали Колхозный мост. Он открыт для движения, продолжается благоустройство территории. В текущем году обещают завершить строительство участка дороги по улице Орловских партизан, а также ремонт полотна на Михалицына.

ИА “Орелград”