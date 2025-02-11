Житель Орловского округа обвиняется в применении насилия к представителю власти

Мужчину будут за удар кулаком.

По данным следствия, ночью 11 ноября 2024 года гражданин находился возле ночного клуба в Заводском районе Орла, где у него возник конфликт со знакомой, после чего женщина вызвала сотрудников Росгвардии. При задержании мужчина ударил одного из полицейских кулаком по лицу, причинив вред его здоровью.

Обвиняемый полностью признал свою вину, уточнили в СУ СК России по Орловской области. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА “Орелград”