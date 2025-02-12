Декабрь отметился всплеском роста цен на продукты

Стоимость продуктового набора подсчитали статистики.

В Орловской области в декабре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги повысились в среднем на 1,9 процента, сообщает Орелстат. Так, цены на продовольственные товары увеличились на 3,9 процента, на непродовольственные товары – на 1 процент, а услуги подорожали на 0,5 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в декабре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,6 процента. Для сравнения, в декабре 2023 года он составляла 101,4 процента.

«В декабре 2024 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 20 828,6 рубля в расчете на месяц, а условного минимального набора продуктов питания – 6669,4 рубля (повышение по сравнению с ноябрем 2024 года на 2 и 3,5 процента соответственно)», – информирует Орелстат.

По сравнению с предыдущим годом в Орловской области несколько изменился состав стоимости условного минимального набора продуктов. Так, доля мясопродуктов в нем сократилась с 20 процентов в декабре 2023 года до 18,1 процента в декабре 2024 года; доля рыбопродуктов выросла с 4,5 до 4,8 процента; доля жиров снизилась с 3,5 до 3,2 процента; доля молочных продуктов сократилась с 23,6 до 22,9 процента, доля яиц снизилась с 3,9 до 2,8 процента, доля сахара и кондитерских изделия сократилась с 2,6 до 2,3 процента.

Кроме того, доля стоимости хлеба, круп и макаронных изделий снизилась с 26,5 до 25,4 процента, а вот доля картофеля, плодов и овощей увеличилась с 12,6 до 17,9 процента. Стоит отметить, что в декабре 2024 года по сравнению с предшествовавшим ему ноябрем яйца подорожали на 11,2 процента, плодоовощная продукция, включая картофель, – на 10,6 процента. подсолнечное масло – на 8 процентов, мясо и птица – на 4,5 процента, молоко и молочная продукция – на 3,8 процента.

ИА “Орелград”