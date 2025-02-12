Мэр Орла согласовал магазин среди жилых домов на Городской

Предполагается продажа товаров эпизодического спроса.

Опубликовано постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика специализированного магазина, строительство которого планируется в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020606:2 (г. Орёл, ул. Городская, 51). С заявлением в администрацию города обратилась Черникова Л.П. Специализированный магазин общей площадью 961,5 кв. м будет одноэтажным. Проект соответствует требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте, отмечено в постановлении.

Летом 2023 года проходили публичные слушания по этому объекту. Тогда его представляли как шоурум бытовой техники площадью более 1000 кв. м. Жители соседних домов выступили против: по их мнению, «спокойствие рухнет», а огороды «будут загазованы». Уже на тот момент участок был подготовлен для проведения строительства. В ноябре этого же года чиновники отказали в разрешении на условно разрешенный вид использования «магазины» в связи с отрицательной позицией правообладателей смежных земельных участков. В июне 2024 года управление градостроительства Орловской области согласовало Черниковой Лидии Петровне планы по объекту торговли.

ИА “Орелград”