Орловских врачей пригласили на встречу с психиатром

Практикующих врачей, а также простых жителей позвала к себе «Бунинка».

Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина анонсировала проведение акции под названием «Расстройство пищевого поведения». Это будет встреча с Виталием Минутко, врачом-психиатром, психотерапевтом высшей категории, доктором медицинских наук, профессором, лауреатом международной премии «Профессия – жизнь», руководителем и создателем авторской нейропсихиатрической клиники, председателем организационного комитета Российской Нейропсихиатрической Ассоциации.

Встреча состоится 14 февраля 2025 года в 16.00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина. Ее инициатором и организатором выступает ООО «Областной медицинский центр» Дом здоровья. На встречу организаторы приглашают практикующих врачей, а также простых жителей города Орла и Орловской области. Вход для посетителей – свободный. Организаторы отмечают, что Минутко признан лучшим психиатром последнего десятилетия.

«Он является не только практикующим врачом, но и ученым, написавшим несколько монографий, посвященных психическим заболеваниям: «Навязчивые состояния», «Алкоголизм», «Депрессия», «Шизофрения», «Неправильное питание, расстройство пищевого поведения», – говорят в «Бунинке». – В своей практической деятельности Виталий Леонидович сознательно отказывается от традиционного в психиатрии диагноза (согласно классификации психических расстройств), полагая, что общепринятый диагноз в психиатрии никак не связан, ни с причинами, ни с механизмами развития, а, по большому счету, и с качеством лечения больного. Поэтому в основе работы с пациентом лежит индивидуальный подход».

У Минутко есть собственный сайт, на котором сказано, что в 2003 году он организовал первую в России частную психиатрическую клинику «Психическое здоровье». За прошедшие годы образовалась целая сеть, объединяющая три амбулатории в Москве и Орле, круглосуточный стационар и реабилитационный центр в Подмосковье и медико-информационный центр в Севастополе. В психиатрической клинике доктора Минутко проходят лечение пациенты, страдающие алкоголизмом, психическими и невротическими расстройствами, деменцией, анорексией, булимией, аутизмом и шизофренией.

«Виталий Леонидович Минутко сотрудничает с зарубежными коллегами, читал лекции в датском центре, специализирующемся на лечении расстройств пищевого поведения, имеет контакты с немецкими учеными по этой проблеме, – сообщается на сайте. – Доктор медицинских наук Минутко предложил и запатентовал термин «инструментальная психотерапия» — метод, при котором психотерапевтическая помощь усиливается с помощью различных технических средств (аппаратуры, оборудования). Виталий Леонидович является автором уникальной методики лечения алкоголизма «Моделирование спонтанной ремиссии при алкоголизме», что тоже подтверждено патентом».

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ИА “Орелград”