Готовность Баклановского ДК оценили в 96%

12.2.2025 | 15:36 Новости, Строительство

Объект под Орлом обещали сдать в августе 2024 года.

Фото: Ольга Пилипенко

На заседании профильного комитета облсовета обсудили отчет КСП Орловской области о проверке использования бюджетных средств для строительства Дома культуры в селе Бакланово.

Аудиторы  проинформировали, что контракт на строительство был заключен в марте 2023 года с ООО «Стройкомплект». На 25 ноября 2024 года было выполнено 33,6% работ. Сроки сдачи перенесены. Выявлены нарушения в ведении претензионной работы, приемке и оплате работ, взаимодействии с авторским надзором и заменой оборудования.

Заместитель главы администрации ОМО Сергей Шебанов объяснил перенос сроков некачественными услугами проектной организации ООО НПО «ГРАД». Готовность объекта сейчас составляет 96%, сообщает пресс-служба облсовета, ссылаясь на слова чиновника. Также проведены основные работы по благоустройству. Кроме того, Орловский округ планирует дополнительно выделить 4 млн рублей на озеленение.

Напомним, изначально цена контракта составляла около 66 миллионов рублей. Позже выросла до 75,5 миллиона. Площадь Дома культуры составит около 800 квадратных метров. Здесь будет зрительный зал на 198 мест, костюмерная, пространства для творчества и досуга.

ИА “Орелград”


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