Орловцы почти вдвое нарастили интерес к упрощенным вычетам

Налоговые вычеты они получают всего за несколько дней.

Управление ФНС России по Орловской области отметило новую для региона тенденцию. Заключается она в стремительном росте популярности получения налоговых вычетов в упрощенном порядке. По данным ведомства, за 2024 год орловцы получили почти 4,5 тысячи налоговых вычетов в упрощенном порядке, что в 1,8 раза больше, чем за 2023 год. Популярность данного механизма налоговики объясняют рядом его преимуществ. Например, при упрощенном порядке срок возврата денежных средств сокращается в несколько раз – с четырех месяцев до нескольких дней. Кроме того, не нужно самостоятельно собирать пакет документов и заполнять декларацию, вычет предоставляется по одному «клику».

«До сих пор упрощенный порядок действовал только для двух видов вычетов: имущественного и инвестиционного, – пояснили в региональном Управлении ФНС. – Но с 2025 года появилась возможность получения в упрощенном порядке и социальных вычетов, в частности: на оплату обучения, медицинских услуг, физкультурно-оздоровительных услуг, а также страховых и пенсионных взносов. При упрощенном порядке налоговая служба самостоятельно сформирует предзаполненное заявление в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте налоговой службы, которое нужно только подписать».

Формируется такое заявление не позднее 20 марта (по сведениям о доходах, представленных работодателями до 25 февраля) или не позднее 20 дней после получения отчетности (в случае представления сведений после 25 февраля). Обязательным условием получения налогового вычета в упрощенном порядке является наличие доступа к личному кабинету на сайте налоговой службы. Но в любом случае возможность получения налоговых вычетов в упрощенном порядке надо уточнить у своего налогового агента, то есть у банка, медицинской, образовательной или физкультурной организации, с которыми был заключен договор на оказание услуг.

Напомним, с 2024 года расширен перечень налогоплательщиков, имеющих право на получение социальных вычетов. Так, вычет по расходам на обучение, понесенным с 1 января 2024 года, могут получить супруг или супруга обучающегося по очной форме в образовательной организации. Кроме того, увеличен максимальный размер суммы расходов, с которой можно получить налоговый вычет: до 110 тысяч рублей на обучение своего ребенка (подопечного); до 150 тысяч рублей на свое обучение, медицинские услуги, приобретение лекарств, физкультурно-оздоровительные услуги, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного обеспечения, добровольного страхования жизни, а также на прохождение независимой оценки своей квалификации.

ИА “Орелград”