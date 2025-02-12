Орловский сенатор рассказал о важности «периода охлаждения»

12.2.2025 | 15:23 Закон и порядок, Новости

Вадим Соколов поделился мнением в соцсетях.

ИА “Орелград”

На 584-м Пленарном заседании Совета Федерации был одобрен закон о «периоде охлаждения» для потребительских кредитов, направленный на защиту граждан от недобросовестных действий кредиторов и мошенничества. Установлено время для отмены, если деньги берутся по понуждению или в результате махинаций мошенников.

  • 4 часа для кредитов от 50 до 200 тысяч рублей;
  • 48 часов для кредитов свыше 200 тысяч рублей.

Заемщики освобождаются от обязательств, если кредитор нарушил процедуры по выявлению мошенничества. Эти изменения направлены на повышение безопасности и справедливости для россиян, подчеркнул Вадим Соколов. Новые правила касаются только необеспеченных потребительских кредитов, не затрагивая ипотеки, автокредиты и займы с поручителями.

Правительство РФ готовит масштабный законопроект по борьбе с мошенничеством. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула важность принятия всего пакета в весеннюю сессию для надежной защиты граждан.

ИА “Орелград”


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