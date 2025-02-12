«Коммунальщик» лишился части уставного капитала

Условия приватизации МУПа заметно изменили.

Глава города Мценска Николай Кочетаев распорядился о внесении изменений в постановление администрации города от 30 сентября 2024 года № 1067 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик». Как следует из преамбулы документа, решение принято на основании уведомления Центра допуска и контроля финансовых инструментов Центрального Банка Российской Федерации от 20 декабря 2024 года о необходимости устранения несоответствий, содержащихся в представленных документах, а также смены руководителя муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик».

Согласно новой редакции постановления администрации города, муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» приватизируется путем его преобразования в акционерное общество «Коммунальщик» с уставным капиталом в размере 88 851 000 рублей 00 копеек. Уставный капитал будет состоять из 88 851 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Это наиболее заметное изменение, так как ранее предполагалось создать АО «Коммунальщик» с уставным капиталом в размере 116 192 000 рублей 00 копеек, состоящим из 116 192 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Способ размещения акций не изменился – их приобретателем станет муниципальное образование «город Мценск». Таким образом, бывший МУП фактически остается в собственности муниципалитета.

Кроме того, директором АО «Коммунальщик», до первого общего собрания акционеров, городские власти ранее утвердили директора МУП «Коммунальщик» Александра Дрозда. Однако в новом постановлении Дрозд заменен на Арсения Шохова. Управлению по муниципальному имуществу города Мценска поручено утвердить устав АО «Коммунальщик» в новой редакции.

ИА “Орелград”