В Ливнах зарегистрировали четыре случая кори

Одним из заболевших в орловском райцентре оказался студент московского вуза.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в городе Ливны Андрей Могилевцев на оперативном совещании при главе города доложил о состоянии инфекционной заболеваемости по итогам 2024 года и выполнении плана проведения профилактических прививок. В частности, сообщает администрация города, по вакцинации против гриппа задача не была выполнена в полном объеме. «Докладчик выразил надежду на более активную работу в этом направлении в 2025 году», – уточнили в мэрии.

По словам Андрея Могилевцева, в 2024 году на территории города Ливны и Ливенского района зарегистрировано 21 420 случаев различных инфекционных и паразитарных заболеваний, или на 31 процент меньше, чем в 2023 году. Снижение суммарной заболеваемости он объяснил снижением заболеваемости ОРВИ на 33 процента, новой коронавирусной инфекции COVID-19 – на 51 процент, внебольничными пневмониями – на 55 процентов, гриппом – на 13 процентов.

«Заболеваемость ветряной оспой возросла на 26 процентов – вспышки этой инфекции зарегистрированы среди детей в отдельных образовательных организациях, – цитирует докладчика администрация города. – В Ливенском районе за 2024 год зарегистрировано четыре случая кори, один заболевший в городе Ливны – студент московского вуза. Зарегистрировано три случая коклюша у непривитых детей в возрасте до 1 года».

Затронул докладчик и тему присасывания клещей, ведь это чревато развитием опасных заболеваний у человека. Статистика прошлого года говорит о том, что за помощью к медикам обратились 220 человек, количество случаев присасывания клещей осталось на уровне предыдущего года. Специалист отметил, что у двух человек, не обратившихся своевременно по поводу укусов клещами, зарегистрирован клещевой боррелиоз, известный также как болезнь Лайма. Для сравнения, в 2023 году было зарегистрировано три таких случая. Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны» в прошлом году была проведена противоклещевая обработка на территории общей площадью 40,3 га.

ИА “Орелград”