Реконструкция станции аэрации под Орлом приблизилась

Также изменены параметры финансирования главного объекта водоотведения.

На сайте администрации Орла опубликована обновленная инвестпрограмма до 2028 года. Серьезные изменения в мероприятии «Реконструкция объекта: «Очистные сооружения канализации (ОСК) «Станция аэрации». Объем финансирования вырос с 4,63 млрд рублей до 5,25 млрд рублей. Если ранее вся сумма планировалась на 2028 год, то в новой редакции программы более половины федерального финансирования приходится уже на 2025. Также появилась новая строка – внебюджетные источники. По ней должно быть обеспечено финансирование в размере 81,3 млн рублей. Вклад в реконструкцию со стороны областной и городской казны на весь период реализации – 53 и 52 млн рублей соответственно.

Станция аэрации эксплуатируется с 1967 года. Летом 2024 года Портал региона сообщал, что подготовлен проект модернизации. Тогда анонсировалось, что мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений будут реализовываться в рамках федерального проекта «Вода России». Одним из основных критериев отбора является софинансирование субъектом не менее 40% расходов, уточняли чиновники.

МПП ВКХ «Орелводоканал» является крупнейшим водопользователем Орловской области, очищая сточные воды областной столицы и сбрасывая их в Оку.

«Проектная производительность очистных сооружений канализации г. Орла составляет 145000 м3, или 145000 тонн в сутки. При этом сам водоканал производителем загрязнений не является, он вынужден очищать стоки от тех загрязнений, которые ему отдали абоненты – предприятия и население города, пользующиеся различными химическими веществами, – писали в группе предприятия в соцсетях в 2020 году. – С учетом того, что в России вопросам экологии с каждым годом уделяется все большее внимание, а охрана рек выступает одним из приоритетов, задача очистки городских сточных вод является крайне непростой, и весьма дорогостоящей».

ИА “Орелград”